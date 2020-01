Juventus Roma: il gol di Ronaldo arriva nel momento migliore giallorosso

Intorno alla metà di primo tempo, la Roma di Fonseca era nel momento migliore. Trovava con continuità l’uomo tra le linee

Il primo gol della Juventus è arrivato nel miglior momento della Roma di Fonseca. In quella fase di gara, la fase di non possesso bianconera non stava funzionando nel migliore dei modi.

C’erano diverse difficoltà nell’accorciate bene, coi giallorossi che stavano trovando facilmente l’uomo tra le linee. Un esempio nella slide sopra, in cui la Juve è perforabile in mezzo. Il gol di Ronaldo ha però cambiato la gara.