Juventus Roma: Pjanic accorcia bene, il pressing bianconero funziona

Pjanic, Bonucci e Rugani hanno accorciato bene in Juventus-Roma. Hanno consentito di mantenere una linea alta

La Roma è una squadra estremamente tecnica, che imposta in modo molto pulito dal basso. Nel complesso, però, la pressione offensiva della Juventus ha funzionato bene: in pieno stile Sarri, il tentativo era quello di recuperare palla in avanti, aggredendo la prima costruzione avversaria.

Affinché ciò funzioni, è necessario che tutta la squadra accorci bene, che non ci siano quindi troppe distanze tra i reparti. Un esempio nella slide sopra: la Juventus aggredisce bene nella metà campo romanista, con Pjanic che recupera palla. Notare l’altezza della linea difensiva, con Bonucci e Rugani in una posizione molto avanzata. Juve corta e compatta, la chiave per un pressing efficace.