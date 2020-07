Juventus, Sarri a rischio contro la Lazio? Ipotesi Pirlo traghettatore

Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, in caso di sconfitta contro la Lazio sarebbe a rischio esonero

Maurizio Sarri, secondo quanto riportato da SportMediaset, sarebbe a rischio esonero in caso di sconfitta contro la Lazio nella partita dell’Allianz Stadium di lunedì sera. Un’indiscrezione forte che metterebbe in bilico la posizione dell’allenatore della Juventus.

In caso di esonero, il club bianconero potrebbe decidere di far sedere in panchina un traghettatore. L’ipotesi sarebbe quella di Andrea Pirlo affiancato da Gianluigi Buffon nel ruolo di allenatore-giocatore.