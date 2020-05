Juventus, Sarri vuole Gabriel Jesus: la situazione

La Juventus segue con interesse Gabriel Jesus: l’attaccante brasiliano può lasciare il Manchester City

La Juventus monitora l’evolversi della situazione legata a Gabriel Jesus, attaccante brasiliano che potrebbe lasciare il Manchester City nel corso della finestra estiva di calciomercato.

Gabriel Jesus è una specifica richiesta del tecnico Maurizio Sarri, come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport. L’unico ostacolo per arrivare al classe ’97 è rappresentato dall’elevato ingaggio attualmente percepito in Premier League.