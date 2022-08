Juventus Sassuolo: dal battesimo di CR7 allo storico sbanco – VIDEO

A chiudere la prima giornata di Serie A sarà Juventus Sassuolo: pronostico chiuso a guardare i precedenti, anche se l’ultima volta…

La sfida tra Juventus e Sassuolo, anche se non ha una lunga tradizione, è ricca di momenti importanti. Su tutti il primo gol in Serie A di Cristiano Ronaldo.

La Juve si avvicina alla gara reduce dal pesante 4-0 subito nell’amichevole con l’Atletico Madrid che ha fatto dire ad Allegri che il giorno di Ferragosto ci vorrà ben altro atteggiamento: infortuni, squalifiche e mercato più aperto che mai rendono problematico definire l’undici che sceglierà l’allenatore bianconero.

Il Sassuolo ha una cultura consolidata di bel gioco: ma in Coppa Italia la sconfitta nel derby di Modena racconta che ci sono problemi in questo inizio di stagione. Senza contare i nervi tesi per Berardi: a fine partita ha litigato con un tifoso che lo ha insultato, poi si è scusato ma la Procura Federale ha comunque aperto un fascicolo.