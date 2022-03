Juventus, si prosegue con il casting dei rinnovi: in due verso la fumata bianca

Ultime mercato Juventus: due rinnovi verso la fumata bianca. È il momento della verità, tutti gli aggiornamenti

La Juventus continua a lavorare sui rinnovi di alcuni giocatori in scadenza. Se per Bernardeschi e Dybala c’è ancora bisogno di parlare per capire le intenzioni, discorso diverso è per Perin e De Sciglio.

I due potrebbero presto firmare il rinnovo. Fumata bianca in arrivo e la riconferma che entrambi volevano. Avviato anche il discorso con Cuadrado. Lo riporta Gazzetta.it.