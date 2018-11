Juventus: Szczesny è miracoloso! Che intervento su Kondogbia – VIDEO

Szczesny è miracoloso sul colpo di testa di Kondogbia: la Juve ringrazia e riparte nel secondo tempo alla caccia della vittoria

Sul finire del primo tempo Szczesny è miracoloso sul colpo di testa di Kondogbia: i bianconeri, quindi, devono ringraziare il polacco se la prima frazione di gara si è chiusa sullo 0-0. In avanti, infatti, la squadra di Allegri, nonostante le ottime qualità, non è riuscita a sbloccare il risultato. In chiusura dei primi 45‘ di gara è così salito in cattedra Szczesny che ha risolto con un salvataggio prodigioso una situazione molto complicata.