Juventus, Toni bacchetta Ronaldo: «Atteggiamenti che non mi piacciono»

Luca Toni dice la sua sugli ultimi comportamenti di Cristiano Ronaldo: ecco le parole dell’ex attaccante sul portoghese

Intervenuto sulle pagine di Tuttosport, Luca Toni ha parlato di alcuni temi di casa Juve.

RONALDO – «Un giocatore molto importante per la Juventus, però alcuni suoi atteggiamenti nei confronti del gruppo non mi fanno impazzire. Al di là del fatto che sia stato un caso o meno, la maglia non la lanci, la consegni. Cristiano è un grande campione e a volte deve dare l’esempio. In questo modo avrebbe evitato anche il chacchiericcio, che proprio non serve».

