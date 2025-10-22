Tudor Juventus, il Real Madrid decisivo per il tecnico croato? Cosa filtra dalla Continassa e le ultime sul possibile esonero dell’allenatore bianconero

Tudor Juventus: settimana decisiva tra Real Madrid e Lazio. Il tecnico croato è chiamato a riscattare un inizio di stagione non semplice.

È una settimana ad altissima tensione per la Juventus e per Igor Tudor, con due sfide cruciali all’orizzonte. Ma se è vero che il prestigioso match di questa sera contro il Real Madrid rappresenta una vetrina importante, è soprattutto il prossimo impegno in campionato a mettere davvero in discussione il futuro del tecnico croato. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la panchina di Tudor traballa, ma non sarà il Bernabéu a deciderne il destino: la vera prova sarà Juventus-Lazio, in programma domenica all’Olimpico.

Tudor-Juventus: fiducia a tempo?

La striscia negativa della Juventus, ferma a sei gare senza vittorie (cinque pareggi e una sconfitta contro il Como), ha inevitabilmente acceso i riflettori sul lavoro di Tudor. Le voci su eventuali sostituti iniziano a circolare con insistenza, ma al momento la società bianconera conferma la propria fiducia nel tecnico. Una fiducia, però, tutt’altro che illimitata. Lo stesso quotidiano sportivo sottolinea come la dirigenza stia osservando da vicino ogni passo e che la pazienza potrebbe finire nel giro di pochi giorni.

Real Madrid una tappa, la Lazio la svolta

La sfida contro il Real Madrid, pur importante per il cammino europeo della Juve, non sarà determinante per le sorti di Tudor. L’avversario è tra i più forti al mondo e le numerose assenze per infortunio offrono un parziale alibi. Tutt’altra storia sarà il confronto con la Lazio: una diretta concorrente per la Champions, in una gara che sarà un vero crocevia per la stagione e per la panchina del tecnico croato.

L’urgenza della vittoria

Il dato più allarmante per Tudor alla Juventus è la lunga astinenza dai tre punti: l’ultima vittoria risale a oltre 40 giorni fa, nell’epico 4-3 contro l’Inter nel Derby d’Italia. Da allora, la squadra ha mostrato segnali di fragilità, mancanza di lucidità e difficoltà a concretizzare le occasioni. Serve una svolta, e in fretta.

Tudor, Juventus e un futuro in bilico

La doppia sfida contro Real Madrid e Lazio arriva in un momento delicatissimo. Tudor-Juventus è un connubio ancora giovane, ma già sotto pressione. Ogni partita può segnare un prima e un dopo. Una vittoria contro la Lazio non solo riporterebbe i bianconeri in corsa per i primi posti, ma potrebbe anche salvare la panchina di un allenatore che, finora, non è riuscito a trovare la quadra.