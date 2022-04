Conferenza stampa Soncin: «Juve? Servirà fiducia e coraggio. Se sono qui è grazie a Zanetti»

Andrea Soncin, allenatore del Venezia, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro la Juventus

Andrea Soncin, allenatore del Venezia, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro la Juventus. Le sue dichiarazioni:

VENEZIA – «Da questa situazione si esce con lavoro, entusiasmo e questo io e il mio gruppo ne abbiamo da vendere. Ringrazio la società per l’opportunità. Io ci credo perché nel calcio tutto è possibile. I ragazzi sono determinati e consapevoli, serve la svolta per invertire il trend. Il nostro obiettivo è arrivare all’ultima giornata con ancora una possibilità di salvarci. Modulo? Riguardo alla Primavera la situazione è diversa. A tre o a quattro dietro non escludo nulla per la prima squadra. Dobbiamo creare una struttura che permetta ai ragazzi di trovare fiducia e coraggio. Zanetti? Lo ringrazio e se sono qui è anche grazie a lui, perché in questi due anni mi ha dato tantissimo»

MODOLO – «E’ un riferimento per il gruppo e la sua assenza pesa tanto. Abbiamo comunque la possibilità di sopperire alla sua assenza con altri giocatori con caratteristiche simili».

JUVENTUS – «Servirà fiducia e coraggio per affrontare la Juventus. Stiamo cercando di spingerli per andare forte, è l’unico modo per contrastare l’avversario. Se ti fermi a pensare la Juve ti fa male, hanno tanti punti di forza che sarà difficile arginarli tutti».