Al tecnico della primavera la guida del Venezia dopo l’esonero di Paolo Zanetti. La decisione arrivata nella riunione all’ora di pranzo

Il Venezia opta per la soluzione in casa. Dovrebbe infatti essere Andrea Soncin a prendere il posto di Paolo Zanetti sulla panchina dei veneti per queste ultime giornate di campionato.

La decisione è arrivata al termine di una riunione tecnica svoltasi durante l’ora di pranzo.