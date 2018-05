Juve campione se… Tutte le combinazioni per lo Scudetto 2018

Juventus campione d’Italia 2018 se… Ecco le combinazioni di risultati favorevoli ai bianconeri, vincenti contro il Bologna, in attesa della partita del Napoli. Scudetto quasi ad un passo…

La vittoria contro il Bologna di fatto avvicina la Juventus di un ulteriore passetto allo Scudetto (leggi anche: JUVENTUS-BOLOGNA: LE PAGELLE). Per l’aritmetica adesso basta davvero poco: i bianconeri potrebbero essere addirittura campioni d’Italia già domani qualora il Napoli dovesse uscire sconfitta dal campo contro il Torino. Attualmente infatti la compagine di Massimiliano Allegri è a +7 dagli azzurri quando le mancano soltanto due partite da giocare (a quella di Maurizio Sarri tre). Anche il pareggio tra partenopei e granata sarebbe comunque un lusso per la Juve: i cugini del Torino, fermando il Napoli domani, non garantirebbero proprio lo Scudetto matematico ma quasi, perché i bianconeri sarebbero a +6 sui diretti avversari a quel punto e, in caso di arrivo a pari punti, varrebbe la differenza reti che al momento è nettamente a favore bianconero (+61 contro +45: anche se il Napoli deve giocare una partita in più, difficilmente riuscirà a sovvertire le cose).

Proprio la differenza reti sarà un aspetto ipoteticamente fondamentale, perché in sostanza negli scontri diretti tra Juve e Napoli non è uscita una netta vincitrice (1 a 0 per la Vecchia Signora a dicembre, 1 a 0 per gli azzurri un paio di settimane fa) ed è dunque proprio al calcolo gol fatti meno gol subiti che ci si dovrà affidare in caso di arrivo al fotofinish. La vittoria del Napoli domani contro il Torino non cambierebbe le cose rispetto a stamane (+4), ma sarebbe comunque un grosso vantaggio per gli uomini di Allegri, che avrebbero una partita in meno da giocare: contro la Roma e soprattutto contro il Verona già retrocesso proprio oggi (leggi anche: IL MILAN SPEDISCE IL VERONA IN B) basterebbero infatti appena un paio di punti anche qualora il Napoli dovesse battere Torino, la Sampdoria ed il Crotone all’ultima giornata. Insomma: adesso più che mai il destino del campionato è nelle mani bianconere, ma è un destino che si prevede molto dolce. Staremo a vedere.

La Juventus vince lo Scudetto se…

Il Napoli domani perde col Torino

Vince la prossima con la Roma e il Napoli non vince con la Sampdoria

Non vince con la Roma ma il Napoli perde con la Sampdoria

Perde con la Roma ma vince col Verona a prescindere dai risultati azzurri

Arriva a pari punti con gli azzurri ed ha una differenza reti migliore

