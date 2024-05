Juventus, Viviano: «Allegri? Bisogna avere RISPETTO, il comunicato NON fa giustizia. Nessuna litigata tra uomini può cancellare la storia»

Emiliano Viviano, portiere dell’Ascoli, ha parlato ai microfoni di Tv Play dell’esonero di Massimiliano Allegri da parte della Juventus.

ALLEGRI – « Per me la rosa dei bianconeri ha valore maggiore rispetto al calcio espresso e rispetto ai risultati. La decisione presa è l’epilogo scontato, ma questo comunicato non rende giustizia ad un allenatore che ha vinto 5 scudetti e tanti altri trofei. Bisogna avere rispetto e a me questo comunicato non è proprio piaciuto. Un episodio come quello con Giuntoli e quello in conferenza stampa, non cancellano quello che hai fatto per 8 anni»

STRATEGIA JUVE – «Capisco che colgono la palla al balzo con questo esonero, ma non mi piace questo comportamento. Non credo ci siano i presupposti per togliergli i soldi. Nessuna litigata tra uomini può cancellare la storia scritta. Ci sono giocatori che hanno fatto la storia del club, magari con un rapporto chiuso male, ma resta quello che hanno fatto»

GIUNTOLI – «Mediaticamente il tuo allenatore lo difendi, se tu poi gli dici una cosa e ne fai un’altra è sbagliata, questo criticherei di Giuntoli se fosse andata così»