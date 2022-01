Juventus Women, Bonansea: «Momento particolare, stiamo cercando di recuperare»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Barbara Bonansea ha parlato a JuventusNews24.com alla vigilia della gara di Supercoppa contro il Sassuolo

SUPERCOPPA – «È una situazione particolare, ci sono state le vacanze di Natale, il Covid. Adesso stiamo cercando di recuperare le forze e di prepararla al meglio. È ovviamente un obiettivo della nostra squadra e della nostra società. L’affronteremo al meglio ma ovviamente nella nostra testa un po’ di difficoltà c’è. Alcune compagne non ci sono ancora, alcune sono arrivate all’ultimo ma cercheremo di fare del nostro meglio».

SASSUOLO – «È passato poco tempo. L’insidia potrebbe essere pensare di poterle battere perché lo abbiamo già fatto. Loro sono un’ottima squadra ben organizzata sia difensivamente sia offensivamente. Lo abbiamo visto anche quando ci abbiamo giocato in campionato. Non sarà una partita semplice ma tosta e combattuta. Sono una delle forze del campionato con cui ci giochiamo i primi posti. Dovremo fare attenzione perché sono veramente una buona squadra».

MERCATO – «Ho pensato alla mia carriera. Arrivavo ai 30 anni e volevo fare un altro salto. L’arrivo di un nuovo mister con idee diverse mi ha dato gli stimoli giusti per restare. Penso che ormai sappiano tutti qual è il mio amore per la Juventus che ha inciso tantissimo sulla mia scelta. Ho deciso così di mettermi ancora alla prova per vedere cosa potevamo fare insieme alla Juve».

