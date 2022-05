Juventus Women, è UFFICIALE: Pedersen rinnova con le bianconere

Juventus Women, ora è UFFICIALE: dopo Sembrant rinnova anche Sofie Junge Pedersen. Ecco la nota del club bianconero sulla vicenda

Dopo Sembrant è il turno di Sofie Junge Pedersen. La giocatrice bianconera ha prolungato con la Juventus Women per un’altra stagione: c’è la firma fino al 2023. Di seguito il comunicato ufficiale.

COMUNICATO UFFICIALE – «Sofie Junge Pedersen è nella storia delle Juventus Women: quel gol segnato all’Allianz Stadium contro la Fiorentina, il primo in assoluto, rimarrà indelebile nella memoria di tutti noi. Uno dei tanti momenti speciali vissuti insieme, e non finisce qui. Sofie, infatti, mette la firma sul futuro: è ufficiale il rinnovo fino al 2023.

Il gol citato resta, speciale e indimenticabile, ma è solo uno dei tanti momenti in cui il suo apporto alla squadra è stato fondamentale. Non sempre con i gol, anzi, più spesso lavorando quasi nell’ombra, dominando il centrocampo e costruendo dighe insuperabili per le avversarie. Fin dal suo arrivo ha saputo essere un pilastro per la squadra, contribuendo ai tantissimi successi di questi anni.

Congratulazioni, Sofie! Siamo pronti a inseguire altri grandi obiettivi insieme!»