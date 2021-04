Juventus Women, Guarino: «Vittoria della Champions? Mancano anni»

Guarino, allenatrice della Juventus Women, ha parlato ai microfoni di Tutti pazzi per la Juve: ecco un estratto sul sogno Champions League

Rita Guarino, allenatrice della Juventus Women, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Tutti pazzi per la Juve su Twitch. Ecco un estratto sul sogno Champions League.

«Mancano anni, non nascondiamoci dietro ad un dito. Il livello delle prime otto in Europa è altissimo, noi ci stiamo arrivando a piccoli passi ma il divario è molto ampio. Ci manca qualcosa a livello tecnico, il Barcellona è al top, a livello tattico non credo. Poi anche qualcosa a livello fisico, si assiste ad una velocità diversa in Europa. Se penso agli anni passati il gap si è ridotto, ci sono meno differenze. Esisto ancora però. La formula della Champions così com’è porta solo degli svantaggi a chi accede con un ranking più basso perché affronti squadre nelle prime posizioni. Avere i gironi consentirebbe di acquisire più esperienza, a fare più partite e ad assottigliare il gap. Anche la nuova formula non consentirà di giocare una qualificazione ai gironi, quindi arrivare primi in campionato sarà fondamentale per non affrontare le prime nel ranking».