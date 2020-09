Juventus Women, Hurtig: «Qui per vincere trofei»

Il neo acquisto delle Juventus Women ha rilasciato le sue prime parole da bianconera

Lina Hurtig, neo acquisto delle Juventus Women, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da bianconera ai microfoni di Juventus Tv.

«Sono davvero felice di essere qui. La Juventus è un grande club con grandi ambizioni. Linda Sembrant è molto contenta di essere qui e mi ha detto solo cose positive su questo club. E questo ha aiutato. Voglio continuare a migliorare come giocatrice e aiutare la squadra a vincere partite e trofei. Ho cominciato a giocare a calcio in Svezia, nella mia città: Avesta. Mio padre e altri due ragazzi hanno fondato una squadra e alcune amiche e mia sorella si sono iscritte e io le ho seguite. Il numero 17 è stato il mio numero quando giocavo nell’Umea IK e mi è sempre piaciuto. Spero che i tifosi siano contenti quanto lo sono io perché non vedo l’ora di indossare la maglia bianconera».