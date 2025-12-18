Juventus Women, Canzi analizza il ko contro lo United: «Potevamo fare meglio ma è stata comunque una buona partita»

Juventus Women, il tecnico Canzi analizza ila sconfitta europea: «Potevamo fare meglio ma è stata comunque una buona partita»

Juventus Women, le parole di Max Canzi: l’allenatore analizza il ko contro il Manchester United in Champions League. Le dichiarazioni raccolta da JuventusNews24:

CHAMPIONS LEAGUE – «Bilancio assolutamente positivo. Se ce l’avessero proposto all’inizio avremmo accettato di buon grado. Poi l’appetito vien mangiando. A conti fatti abbiamo raccolto qualcosa in meno di quello che abbiamo seminato. Su questa sensazione incide anche il punto perso ingiustamente a Monaco».

SPALLETTI – «Non lo sapevo ma me l’hanno detto. Mi ha fatto molto piacere che ci fosse anche la dirigenza. Questa vicinanza per noi è molto importante e ci fa sentire parte integrante della società».

SORTEGGIO – «Questa fase ci ha regalato una grande consapevolezza, possiamo giocarcela contro chiunque. Sono partite tutte tiratissime. Quest’anno siamo state sempre in partita contro tutte. Poi abbiamo avuto dei momenti difficili col Lione, a Madrid, col Bayern. Ma siamo sempre riuscite a rimanere in partita. È un grande cambiamento. Rispettiamo tutti, ci stiamo guadagnando del rispetto da parte delle altre».

PRESTAZIONE – «Sono soddisfatto, soprattutto del secondo tempo. Abbiamo preso gol quando non c’era percezione di prenderlo, è stato abbastanza casuale. Abbiamo subito un po’ di possesso in alcune fasi ma è stata molto equilibrata. Essere in equilibrio con lo United significa che è stata una buona gara. Potevamo fare meglio ma è stata comunque una buona partita».

