Juventus Women Verona 3-0: cronaca e tabellino del match

A Vinovo, la quinta giornata di Serie A femminile 2019/20 tra Juventus Women ed Hellas Verona: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live

Allo Juventus Training Center di Vinovo (TO), Juventus Women ed Hellas Verona si affrontano nel match valido per la quinta giornata del campionato di Serie A femminile 2019/20. A decidere il match, finito 3-0 per la squadra di Guarino, una doppietta di Girelli e un gol di Maria Alves.

Sintesi Juventus Women Verona 3-0

3′ Gol Girelli – Cross di Caruso, Girelli di testa la mette in rete

8′ Tiro di Staskova – Staskova ci prova: palla che finisce di poco al lato

14′ Occasione di Caruso – Staskova mette al centro per Caruso, che tira: palla alta

19′ Occasione di Baldi – Glionna mette in mezzo per Baldi, che a tu per tu con Bacic calcia, ma il portiere salva tutto con la complicità di Boattin

22′ Occasione di Glionna – Glionna approfitta di un errore di Gama e calcia: palla alta

34′ Bacic espulsa – Bacic prende la palla con le mani fuori dall’area: cartellino rosso per il portiere

45′ Occasione per Caruso – Clamorosa occasione per le bianconere: discesa di Boattin che mette la palla in mezzo: Caruso non ci arriva

46′ Tiro di Girelli – Ci prova Girelli: salva tutto Gritti

60′ Occasione di Pirone – Pirone riceve palla in area e prova a calciare, ma Giuliani chiude tutto

63′ Gol di Maria Alves – Due contro uno bianconero, con Staskova che porta palla e poi al momento giusto serve Maria Alves: la brasiliana, davanti a Gritti, non sbaglia

69′ Occasione di Glionna – Ci prova ancora Glionna, che sfodera un gran tiro che finisce di poco alto

72′ Occasione di Maria Alves – Maria Alves vicinissima al terzo gol: palla che al lato della porta di poco

Migliore in campo: Girelli PAGELLE

Juventus Women Verona 3-0: risultato e tabellino

Reti: 3′ Girelli, 64′ Cantore, 88′ Girelli

Juventus Women (4-3-3): Bacic; Hyyrynen, Gama, Sembrant, Boattin; Caruso, Pedersen, Rosucci (46′ Maria Alves); Aluko (35′ Giuliani), Girelli, Staskova (79′ Galli). A disp. Sikora, Cernoia, Panzeri, Bragonzi, Bellucci, Tasselli. All. Guarino

Hellas Verona: Gritti; Motta, Meneghini, Zanoletti, Mella, Solow, Bardin (58′ Sardu), Ledri (83′ Pasini), Glionna, Pirone, Baldi (64′ Cantore). A disp. Forcinella, Perin, Cavalca, Lazzari, Ambrosi, Salimbeni. All. Bonazzoli

Ammonite: Girelli, Pirone

Espulsa: Bacic