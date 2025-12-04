Juventus, Zhegrova osservato speciale: perché l’ex Lille non trova spazio dall’inizio. Retroscena e aggiornamenti

Juventus, Zhegrova ancora ai margini dell’undici titolare: spiegati i motivi e gli aggiornamenti dalla Continassa sull’ex Lille

L’ingresso di Edon Zhegrova nei minuti finali della sfida di Coppa Italia contro l’Udinese ha acceso l’entusiasmo dei tifosi della Juventus. La sua giocata spettacolare, rilanciata sui social e accompagnata dagli applausi dello Stadium, ha riaperto un interrogativo nell’ambiente bianconero: perché un talento simile non trova spazio dal primo minuto?

A chiarire la questione ci ha pensato Paolo Aghemo, giornalista di Sky Sport, che ha analizzato la gestione dell’esterno kosovaro da parte di Luciano Spalletti. La metafora della “miccia accesa”, già utilizzata dal tecnico toscano, descrive perfettamente le caratteristiche del numero 11: qualità tecniche sopra la media, dribbling fulmineo e rapidità nel breve che lo rendono imprendibile. Spalletti ha inoltre sottolineato la sua abnegazione in fase difensiva, apprezzando le rincorse nei pochi minuti concessi in coppa.

Il motivo del suo impiego limitato, però, non è tecnico ma atletico. Zhegrova non è ancora al 100% della condizione, complice il lungo periodo di inattività prima dell’arrivo a Torino. Alla Continassa sta lavorando duramente per ritrovare ritmo e brillantezza, mentre Spalletti lo gestisce con cautela per evitare ricadute muscolari. L’obiettivo è chiaro: portarlo al top della forma nella seconda parte di stagione, quando la “miccia” potrà finalmente esplodere per novanta minuti.

