 Juventus Udinese, David e Openda si accendono: con Vlahovic out tocca a loro – VIDEO di Andrea Bargione
Video

Juventus Udinese, David e Openda si accendono: con Vlahovic out tocca a loro – VIDEO

Juventus Udinese, la risposta dell'attacco: David e Openda chiamati a raccogliere l'eredità di Vlahovic – VIDEO

Il grave infortunio occorso a Dusan Vlahovic – lesione all’adduttore sinistro e stop di almeno tre mesi – ha stravolto gli equilibri offensivi della Juventus. Con il “frontman” bianconero fuori fino alla primavera, la squadra è chiamata a riorganizzare immediatamente il reparto avanzato.

Secondo l’analisi di Andrea Bargione, intervenuto nel corso di Upload fuori dall’Allianz Stadium, la Vecchia Signora ha bisogno di “qualcosa in più” e il compito di colmare il vuoto lasciato dal serbo ricade ora sulle spalle di Jonathan David e Loïs Openda . e Loïs Openda.

I segnali dalla Coppa Italia

La vittoria per 2-0 contro l’Udinese (reti di Locatelli e autogol) ha rappresentato un primo segnale incoraggiante. David, titolare, ha offerto una prova di grande pulizia tecnica – con il 100% di passaggi riusciti – e si è reso pericoloso con un gol poi annullato. Openda, subentrato dalla panchina, ha messo in mostra dinamismo e intraprendenza.

Per Bargione, è finito il tempo degli alibi legati al poco minutaggio o alla presenza ingombrante di Vlahovic: entrambi devono ora garantire continuità di rendimento, qualità finora mancata.

La sfida di Spalletti

La vera prova, sottolinea Bargione, riguarda Luciano Spalletti: se l’allenatore è un leader, i giocatori devono rispondere con i fatti. Dopo i gol ritrovati a Bodo e la discreta prova in Coppa Italia, l’attacco bianconero deve trasformarsi da reparto in crisi a “arma letale” in vista del big match di Serie A contro il Napoli e dei prossimi impegni europei.

Nel video allegato all’articolo, l’approfondimento completo di Andrea Bargione sulle prestazioni di David e Openda e sulla necessità di un salto di qualità.

