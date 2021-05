Kaka: «Il Milan può vincere con la Juve. Quel fallo di Cannavaro...»

Kaka parla del suo Milan e della squadra di Pioli verso la sfida contro la Juventus: ecco le dichiarazioni dell’ex Pallone d’Oro

Kaka è intervenuto in diretta Twitch sul canale ufficiale del Milan.

CHAMPIONS E JUVE – «Sono molto affezionato a questa competizione e non vedo l’ora di tifare i Milan e chissà che possa tornare a vincere la Champions. Ci sono partite difficili, la Juve è un avversario diretto. Il Milan può vincere questa partita e tornare in Champions ed è questo che mi auguro».

MILAN – «Quest’anno per la pandemia sono riuscito a vedere tante partite. Ho visto una squadra bella, che ha iniziato forte ed è normale perdere un po’ di punti vista la gioventù. Adesso è il momento che ci vuole l’esperienza non solo di Ibra per dare sostegno a questi ragazzi».

JUVE MILAN PREFERITO – «Il mio ricordo più bello è il mio primo Juve-Milan a Torino, l’anno dello scudetto del 2004. Ce ne sono altri, ad esempio a San Siro quando segno il gol in rovesciata, c’è quello che se vincevamo la partita potevamo vincere il campionato. Metto un po’ di pepe: lì c’era un fallo di Cannavaro. Giocare un Milan-Juve è sempre stato un piacere immenso».

RONALDO IBRAHIMOVIC – «Vedo molto più la partita tra due squadre che hanno grandissimi giocatori. Certo che Ibra e Zlatan sono protagonisti, ma vedo le squadre che lottano per la Champions. Ci sono più questi ingredienti che i singoli».

