Milan, Kalulu: «Siamo uniti. Buona stagione ma voglio migliorare»

Kalulu si racconta ai microfoni di Milan TV. Le sue dichiarazioni.

IL PRIMO ANNO AL MILAN – «Credo che la prima stagione sia ovviamente importante, è tutto nuovo, anche se il pallone e il campo sono sempre gli stessi. La prima stagione ha un sapore speciale. Reputo positiva la mia prima stagione al Milan, perché ho avuto la possibilità di giocare. Sono stato impegnato in due posizioni e in partite importanti. Come ho detto, è una buona stagione ma ora devo solo migliorare».

MILAN – «La squadra ha mostrato grande carattere sia in allenamento che in partita, abbiamo mostrato grande forza di volontà. Inoltre la nostra squadra è molto unita e anche nei momenti difficili riusciamo a restare uniti e a superare le difficoltà. Credo che l’abbiamo dimostrato a Parma».

