Kane resta al Bayern Monaco? Hoeness svela il suo futuro e fissa un prezzo shock per l’eventuale cessione! Rivelazione che non lascia più dubbi

Kane resta al Bayern Monaco? Uli Hoeness ha parlato così del futuro dell’attaccante inglese tra rinnovo e possibile partenza

Il Bayern Monaco si gode il suo fuoriclasse. Attraverso le parole del suo presidente onorario Uli Hoeness, il club bavarese ha tracciato un bilancio esaltante dell’avventura di Harry Kane in Germania, auspicando un rinnovo contrattuale e lanciando un chiaro messaggio alle potenze del mercato internazionale.

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IL SOGNO DEL RINNOVO

Attualmente legato al club fino all’estate del 2027, il trentaduenne attaccante inglese è considerato il fulcro del progetto tecnico. Hoeness non nasconde la volontà di prolungare ulteriormente l’accordo, definendo questa prospettiva un autentico “sogno”. Kane e la sua famiglia si sono integrati perfettamente in Baviera, e la cura maniacale del suo corpo gli garantisce ancora tre o quattro anni ai vertici del calcio europeo. Tuttavia, il presidente onorario resta realista di fronte alle dinamiche economiche attuali: «Non si sa mai, se dovesse farsi avanti un club saudita mettendo tantissimi soldi sul tavolo…».

IL PARAGONE CON ISAK: “HARRY VALE 250 MILIONI”

I 95 milioni di euro sborsati a suo tempo dal Bayern si sono rivelati un vero affare. Per ribadire il concetto, Hoeness non ha esitato a fare un confronto diretto con il recente mercato della Premier League: «Alexander Isak è costato al Liverpool ben 150 milioni di euro (faticando finora a replicare le prestazioni di Newcastle anche a causa degli infortuni). Se lui vale 150 milioni, allora oggi Harry Kane ne vale tranquillamente 250».

LA CACCIA AI RECORD

Sotto la guida tecnica di Vincent Kompany, l’inglese ha completato la sua evoluzione in un attaccante totale. Non si limita a segnare: rientra in difesa per marcare sui calci piazzati e sfrutta una visione di gioco unica, capace di pescare compagni come Olise con lanci millimetrici di 70 metri. Un rendimento che sta trascinando la squadra verso la storia: il Bayern è in corsa per eguagliare il proprio record di 91 punti (2012/2013) e superare i 101 gol stagionali del 1972. A livello individuale, il mirino di Kane è puntato sullo storico primato di reti di Robert Lewandowski.