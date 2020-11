Kane: «L’Inghilterra gioca il miglior calcio d’Europa»

Harry Kane, capitano del Tottenham e dell’Inghilterra, ha commentato la sconfitta subita in Nations League contro il Belgio

«Ovviamente gli obiettivi personali sono grandiosi ma poi quel che conta è vincere le partite. Penso che abbiamo fatto abbastanza per vincere, siamo stati fantastici ma sfortunati nel concedere due gol come li abbiamo concessi. Cerco di vedere le cose positive, ad esempio siamo fra le nazionali che giocano il miglior calcio in Europa».