Doppietta oggi per Harry Kane nel pareggio del Tottenham contro il Newcastle: il centravanti inglese agguanta un prezioso record

Harry Kane non è bastato al Tottenham: il centravanti inglese, autore di una doppietta contro il Newcastle, si conferma tra i top in Europa ma non riesce a portare i londinesi alla vittoria.

Con i due gol messi a segno oggi, Kane supera Lewandowski: sono 84 le reti in 120 presenze fuori casa. Nessuno nella storia della Premier League ha fatto meglio di lui.