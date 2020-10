Karius sbotta: «Parlate ancora della finale di Champions con il Liverpool?»

Loris Karius, nuovo portiere dell’Union Berlino, ha parlato in conferenza stampa della finale di Champions League tra Liverpool e Real Madrid

Loris Karius, nuovo portiere dell’Union Berlino, ha parlato in conferenza stampa. Sfogo in merito alla finale di Champions League del 2018 tra Liverpool e Real Madrid.

FINALE CHAMPIONS LEAGUE – «Si parla ancora di quanto accaduto due anni fa? Da allora ho giocato 60 partite. Gli unici che vogliono parlarne sono i giornalisti. Per me è stato dimenticato da tempo e ora è noioso. Sono qui per fare del mio meglio. Non posso cambiare il passato, però posso convincere tutti del mio valore. Sono mancato per un po’ di tempo dalla Germania e sembra che tutti si siano dimenticati di chi sia».

LIVERPOOL – «In Inghilterra non avrei avuto spazio. Klopp è stato giusto e onesto con me. Abbiamo avuto un colloquio sereno e anche lui era d’accordo con l’idea di trovarmi una squadra dove potessi dimostrare di essere un buon portiere. Non avrebbe avuto senso restare ad Anfield per scaldare la panchina. Non avevo prospettive. Con l’Union invece ho stimoli e possibilità. E tutto questo mi esalta. Ho una esperienza che, nel bene e nel male, non tutti possono vantare e credo che alcuni episodi siano stati valutati troppo negativamente».