Kean Fiorentina, 13 gol in campionato, come Toni e Gilardino: l’attaccante è rinato. Le pagelle

Le pagelle di Moise Kean nella vittoria della Fiorentina contro il Genoa: gol al volo da applausi. In viola è rinato

Moise Kean è rinato: quello di ieri alla Fiorentina, che apre alla vittoria dei viola contro il Genoa non solo è un gran gol – deviazione al volo di prima intenzione – ma è anche il tredicesimo in campionato: prima di lui solo Gilardino e Toni hanno fatto come lui nel primo anno in viola. Di seguito le sue pagelle.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7 – «Il gol una gemma: difficilissimo, spettacolare e decisivo. Deve imparare ad andare meno in fuorigioco».

CORRIERE DELLO SPORT 7 – «Nove minuti: tanto, cioè poco, ci mette per timbrare il 13º gol in campionato (17º nella stagione viola) con un tocco di esterno destro in mezza giravolta che facile non era davvero. Poi i compagni si dimenticano di cercarlo».

TUTTOSPORT 7 – «Non passano dieci minuti che sblocca la gara con un gol di fino su un lancio da dietro. E’ il tredicesimo centro in campionato, il primo al Genoa».