Kean, parla il fratello: «Sarei felice se tornasse alla Juventus»

Il fratello di Kean ha fatto sapere che Moise si trova benissimo al PSG ma vedrebbe bene un suo ritorno alla Juventus. Ecco perché

Il nome di Kean è stato accostato in continuazione alla Juventus negli ultimi giorni. Ora a parlare è il fratello maggiore Giovanni, che ha rilasciato un’intervista a Tuttosport.

JUVENTUS – «Che la Juve ripensi a mio fratello mi inorgoglisce. Nessuna rivalsa. Né da parte mia né da parte di Moise, che con il club si è lasciato benissimo. La Juventus è una famiglia per mio fratello: lo hanno allevato come uomo e calciatore. Adesso, però, Moise ha in testa soltanto il finale di stagione con il PSG e la Champions. Si sta godendo il momento»

RITORNO DI KEAN ALLA JUVE – «Diciamo che mi sembra difficile che torni all’Everton, nonostante il cartellino sia di proprietà degli inglesi, e vi assicuro che al PSG si trova molto a suo agio. Poi nel calcio non si sa mai, può succedere di tutto. Io da tifoso della Juventus, me lo auguro che Moise torni in bianconero. Al momento giusto mio fratello e Raiola sceglieranno l’opzione migliore».

