Kelly Juventus: il difensore è arrivato a Torino! Inizia la sua avventura con i bianconeri, visite mediche in corso – VIDEO

Kelly Juventus: il difensore inglese è arrivato poco fa a Torino! Inizia la sua avventura con i bianconeri – VIDEO

Inizia ufficialmente l’avventura alla Juventus di Lloyd Kelly, difensore in arrivo in prestito con obbligo di riscatto dal Newcastle e quarto volto nuovo del mercato Juve in questa sessione di gennaio. Ecco il video raccolto da Juventusnews24 all’aeroporto di Torino:

Lloyd #Kelly è atterrato all’aeroporto di Torino-Caselle 🛩️ Eccolo il quarto colpo di mercato della #Juventus, con il difensore classe ‘98 proveniente dal #NUFC ⚪️⚫️ Domani le visite mediche e la firma ✍️



📹 @BaridonMarco pic.twitter.com/6N10uk5vTy — JuventusNews24.com (@junews24com) February 2, 2025

Il calciatore è atterrato all’aeroporto di Torino attorno alle 19, mentre proprio in questi minuti si sottoponendo alle visite mediche di rito con i bianconeri, prima di firmare poi il contratto con la sua nuova squadra.