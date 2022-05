Kessie dice addio al Milan: «Non c’è modo migliore per salutarsi». Le parole del centrocampista ivoriano

Al termine della gara contro il Sassuolo che ha consegnato il diciannovesimo Scudetto al Milan, Franck Kessié ha confermato il suo addio al Milan. Le sue parole ai microfoni di Canal + Sport Africa:

«Sono sensazioni veramente forti. Sono stati cinque anni molto importanti dove ho sposato un progetto. Sono molto felice per la città, per la società, per i miei compagni, per l’allenatore, per me e per tutta la mia famiglia. È il mio ultimo mese di contratto qui, ma in questi cinque anni siamo riusciti a tornare in Champions League e a vincere lo scudetto. Ho fatto quello per il quale mi avevano comprato e penso che non ci sia modo migliore per salutarsi»