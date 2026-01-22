Kessie Juventus: occasione a zero per giugno, ma il procuratore può cambiare tutto

Kessie Juventus, pista calda per giugno: le mosse dell’agente restano l’incognita principale. I dettagli

La Juventus guarda già alla prossima stagione e ha iniziato a muoversi con decisione per rinforzare il centrocampo con un profilo di livello internazionale. Il nome in cima alla lista è quello di Franck Kessié, ormai considerato l’obiettivo prioritario per l’estate. Come riportato da Alfredo Pedullà, la dirigenza bianconera ha intensificato le operazioni e l’incontro avvenuto ieri con l’entourage del giocatore conferma la volontà del club di anticipare la concorrenza in vista di giugno.

La situazione contrattuale dell’ivoriano apre a un’opportunità interessante, ma non mancano gli ostacoli economici. Kessié è in scadenza con l’Al‑Ahli, società che non sembra intenzionata a lasciarlo partire facilmente e che sarebbe pronta a mettere sul tavolo un rinnovo a cifre altissime per trattenerlo. Nonostante ciò, l’ex Milan potrebbe essere tentato dal ritorno in Italia, attratto dalla possibilità di ritrovare un ruolo centrale in un contesto tattico che valorizzerebbe al massimo le sue qualità fisiche e dinamiche.

Molto dipenderà dalle prossime mosse del suo agente, George Atangana, che ha appena iniziato una serie di colloqui e valuterà con attenzione tutte le proposte disponibili. Pur essendo già nel periodo in cui è possibile accordarsi liberamente con altri club, non esistono ancora impegni formali. La Juventus, però, si è mossa con tempismo e decisione, posizionandosi in pole position per l’estate. I prossimi sviluppi chiariranno se l’affondo bianconero potrà trasformarsi in un vero colpo di mercato

