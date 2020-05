Kessie negativo al primo tampone: si attende il secondo

Frank Kessie è stato sottoposto al primo tampone per rientrare in campo ed è risultato negativo. Si attende il secondo

Dopo essere tornato in Italia dalla Costa D’Avorio nei giorni scorsi, Frank Kessie si è chiuso in casa per i giorni di quarantena obbligatoria. Per accelerare però il suo rientro in campo con il resto del gruppo, che si sta allenando a Milanello, il centrocampista è stato sottoposto ad un tampone.

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, il primo tampone è risultato negativo per Kessié: ora si attende il secondo e poi potrà tornare ad allenarsi a Milanello.