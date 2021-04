Kimpembe: «Bayern Monaco? Siamo pronti, in campo per vincere»

Presnel Kimpembe ha parlato in conferenza stampa insieme a Mauricio Pochettino alla vigilia del match contro il Bayern Monaco. Le sue parole

Presnel Kimpembe ha parlato in conferenza stampa insieme a Mauricio Pochettino alla vigilia del match contro il Bayern Monaco. Le sue parole riportate da l’Équipe.

Come hai vissuto questi ultimi giorni prima di questo grande incontro?

«Stiamo tutti bene, siamo calmi. Prepariamo la partita con calma. Conosciamo la sua importanza. C’è un po ‘di eccitazione ma rimaniamo calmi».

Se Marquinhos dovesse essere indisponibile, cosa cambierebbe per te?

«Conosciamo tutti le qualità di Marqui. È il leader della difesa. Se fosse assente sarebbe una mancanza ma abbiamo giocatori molto validi in questa rosa. Vedremo come andrà».

Ti stai preparando a questo ritorno con l’idea di preservare questo vantaggio come è avvenuto contro il Barcellona?

«Nessuna partita è uguale. Quando entriamo in campo, è per vincere. Ci siamo preparati bene per questa partita e speriamo che dia i suoi frutti».

In che stato d’animo si trova la squadra? Si espone allo stesso rischio che contro il Barcellona?

«Perché un rischio? La partita del Barcellona è finita, ora affrontiamo il Bayern Monaco. Questi sono due diversi confronti. La squadra è pronta. Giocheremo con le nostre armi nel rispetto del Bayern»

Come ti senti a indossare la fascia da braccio?

«Mi piacciono le responsabilità. Indossare la fascia è una grande fiducia da parte del club e dell’allenatore. Lo indosso con orgoglio e piacere e cerco di dare la mia energia a tutta la squadra».