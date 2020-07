Infortunio Kjaer: affaticamento muscolare per il difensore

Kjaer, niente di grave per il difensore rossonero ma dubbi in merito alla sua presenza nella gara di venerdì contro l’Atalanta al Meazza

AFFATICAMENTO- Come riporta Sky Sport, il centrale del Milan non avrebbe nulla di particolarmente serio ma la retroguardia rossonera è in piena emergenza data la squalifica di Theo Hernandez e gli infortuni di Romagnoli e Conti, seppur di entità differente.