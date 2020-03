Klopp: “Qualcuno se la sentiva? Non ci interessa” – VIDEO

Il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp è intervenuto al termine del match perso contro il Watford. Ecco le sue parole

Il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp è intervenuto al termine del match perso contro il Watford. Ecco le parole in risposta alle critiche dopo il primo ko in campionato:

«Non è la prima intervista che faccio, qualcuno mi ha detto che se la sentiva. Io non avevo il sentore della sconfitta. Le cose possono cambiare, se una volta vinci 5-0 non vuol dire che poi perdi. Noi fino ad ora abbiamo lavorato sodo. Ci dispiace non aver raggiunto il record».