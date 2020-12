Klopp: «Tifosi allo stadio… come il vaccino» – VIDEO

Jurgen Klopp ha parlato al termine del match vinto contro il Wolverhampton che ha segnato il ritorno dei tifosi allo stadio

«Abbiamo giocato di sera, ma sul campo c’era il sole. Qualunque fosse il tempo fuori. Il ritorno dei tifosi allo stadio è stato da pelle d’oca. Questa volta è stato tutto fantastico. La partita, l’atmosfera. E quando i tifosi hanno iniziato a cantate “You’ll never walk alone” è stato qualcosa di davvero bello. Non immaginavo neanche quanto potesse esserlo. Tutto è iniziato a febbraio e aspettavamo da tempo che tornasse la normalità. Credo che non sia mai successo di apprezzarla così tanto, è stato molto, molto emozionante».