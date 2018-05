Per Strootman, Verdi e Kluivert Inter è la destinazione giusta? Le ultime di calciomercato sui nerazzurri

Simone Verdi, Justin Kluivert, Kevin Strootman e tanti altri: l’elenco degli obiettivi di calciomercato dell’Inter è ampio e si ingrossa ogni giorno di più, a maggior ragione dopo la conquista della Champions League. Dopo aver già preso Kwadwo Asamoah, Stefan de Vrij e Lautaro Martinez, l’Inter potrebbe chiudere col Bologna per Verdi. Servono circa venticinque milioni di euro e il direttore sportivo Piero Ausilio sarebbe già avanti nella trattativa, essendosi messo d’accordo con l’entourage del giocatore. Verdi è in pugno, più o meno, ma non è l’unico nome dalla cintola in su. Kevin Strootman potrebbe lasciare la Roma, ha una clausola da quarantacinque milioni e quindi l’affare va ponderato, ma l’olandese è un altro profilo che intriga. Infine, un altro oranje: Kluivert jr. dell’Ajax, che nel recente passato ha fatto invaghire pure Monchi. Se uno tra Candreva o Perisic partisse, allora l’Inter busserebbe alla porta di Raiola per avere info su Kluivert, in scadenza nel 2019 con i lancieri.

Non saranno acquistati tutti assieme perché costano troppo, ma qualche colpo importante verrà fatto. I soldi della Champions e quelli dei riscatti o delle cessioni dei giovani sono un bel tesoretto. L’impressione è che l’Inter non punti più in maniera così forte sui riscatti di Rafinha e Cancelo, ma che voglia rinnovare la squadra. Come detto, i profili non mancano. In difesa c’è interesse per Sime Vrsaljko a destra, il laterale dell’Atletico Madrid è un giocatore che fa gola da tempo, anche se non è stato iniziato alcun discorso. A centrocampo c’è William Carvalho dello Sporting tra gli obiettivi: il portoghese potrebbe risolvere il contratto dopo i disordini coi tifosi, un colpo a zero sarebbe ottimo, anche se la concorrenza è molto alta. Infine un altro giocatore in avanti, Matteo Politano. Servono trenta milioni per prenderlo dal Sassuolo, ma Roma e Napoli paiono avanti. L’Inter però sul mercato va a mille all’ora.