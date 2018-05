Roma scatenata sul mercato, Monchi pronto a fare incetta di baby colpi. A un passo Ante Coric, poi tutto su Justin Kluivert e Battaglia

La Roma lavora per il futuro. Ante Coric dovrebbe essere il primo colpo giallorosso per la prossima stagione: il giocatore è vicinissimo all’accordo con la Roma tanto che, secondo molti, in queste ore sarebbe nella Capitale, in un albergo in zona Eur, per incontrarsi con i dirigenti romanisti per la firma. Il giocatore croato però non sarà l’unico colpo targato Monchi. Il ds lavora per il futuro e ha messo nel mirino Justin Kluivert, figlio dell’ex attaccante del Milan.

Il calciatore, esterno d’attacco classe 1999, si sta mettendo in evidenza nell’Ajax ed è seguito dal Manchester United e da altri grandi club: la Roma proverà a giocarsi le sue carte. Monchi vuole ringiovanire la squadra. La Roma ha una età media di 27,3 anni mentre, nelle sue 18 stagioni a Siviglia, mai è arrivato a superare quota 25 anni. Urge un rinnovamento e il ds lo sa bene. Il club romanista segue Kluivert ma anche Rodrigo Battaglia, centrocampista classe ‘91 dello Sporting Lisbona, argentino con passaporto italiano. Attenzione poi, secondo La Gazzetta dello Sport, a Razvan Marin, romeno classe 1996 dello Standard Liegi (pronta un’offerta da 7 milioni).