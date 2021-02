Koeman avvisa il PSG: «Siamo in un buon momento…» – VIDEO

Ronald Koeman ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria del Barcellona contro l’Alaves: le sue dichiarazioni

«Mi è piaciuta la dedizione della squadra. Nel primo tempo non siamo stati molto bravi, però abbiamo controllato il match. Dopo sono rimasto contento della reazione. Inoltre, siamo riusciti a far riposare diversi giocatori. La squadra sta bene ed è fiduciosa. La partita contro il PSG arriva in un buon momento per noi. Sarà un ottavo di finale piuttosto equilibrato. Il gol annullato a Griezmann? È meglio che non parli più del VAR: devi avere una lente d’ingrandimento per vedere se è fuorigioco o meno. Ho visto l’immagine più volte e per me non è fuorigioco»