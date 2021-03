Koeman smorza gli entusiasmi: «Il titolo? Ancora presto per dirlo» – VIDEO

Ronald Koeman ha parlato in conferenza stampa dopo la rotonda vittoria del Barcellona contro la Real Sociedad. Le sue parole

«Abbiamo lanciato un bel messaggio, innanzitutto a noi stessi. Siamo in un buon momento, la squadra crede nei propri mezzi e sta bene fisicamente. Abbiamo migliorato qualcosa, ma non è questa vittoria che ci mette in lista per vincere il campionato. Restiamo nella scia dell’Atletico anche se il Real Madrid ultimamente sta facendo meglio. Sarà una lotta fino all’ultima giornata, dovremo ragionare partita dopo partita».