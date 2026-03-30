Kostic Milan, il vice-presidente del Partizan non ci sta e tuona: «Offerta irrisoria che mai avrei accettato!»

Kostic Milan, le dichiarazioni vice-presidente del Partizan Mijatović scaldano il clima: ecco cosa ha detto sul colpo dei rossoneri

Il trasferimento di Andrej Kostić al Milan ha provocato un vero terremoto all’interno del Partizan Belgrado. Con un durissimo comunicato rilasciato a sportske.net, il vicepresidente Predrag Mijatović ha preso nettamente le distanze dalla decisione societaria, contestando apertamente l’operazione. L’ex bandiera del Real Madrid ha denunciato di non essere stato minimamente coinvolto, nonostante la delega all’area sportiva, e ha criticato la gestione del dossier.

Mijatović ha definito l’offerta del Milan — stimata tra i 3 e i 4 milioni di euro — «irrisoria» e «mortificante» rispetto al valore del giovane attaccante classe 2007. Parole che fotografano una frattura interna profonda e che rischiano di aprire un caso politico‑sportivo destinato a far discutere ancora a lungo

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PAROLE – «In merito alle informazioni sul trasferimento di Andrej Kostić al Milan, mi sento in dovere di rivolgermi innanzitutto ai tifosi del Partizan, ma anche al resto del pubblico sportivo, e di precisare chiaramente che prendo completamente le distanze da tale decisione.

Affermo responsabilmente di non essere stato in alcun modo consultato in merito al trasferimento di Andrej Kostić e di non aver mai nemmeno visto l’offerta del Milan. Sottolineo che, se fossi stato coinvolto nel processo decisionale, avrei fatto sapere in modo chiaro e inequivocabile a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione di essere assolutamente contrario ad accettare un’offerta così irrisoria. Questo comportamento costituisce una grave violazione dello statuto societario, considerando che, in virtù della mia funzione e delle mie competenze ben definite, sono responsabile dell’intero settore sportivo del club, comprese le questioni relative alla politica di mercato e alla crescita dei giocatori.

È questo il modo in cui il club intende operare in futuro, vendendo i suoi calciatori più promettenti a parametro zero? Avete preso questa decisione nonostante il resto del Consiglio di Amministrazione, guidato da Rasim Ljajić, sappia che negli ultimi mesi ho avuto intensi contatti e colloqui con i rappresentanti di diverse squadre dei cinque principali campionati europei, riguardo ad alcuni dei nostri giovani giocatori, tra cui Kostić, e che ho chiarito a tutti che tutti i nostri giocatori hanno clausole di rescissione multimilionarie e che la politica del club è quella di valorizzare adeguatamente il loro talento e il loro potenziale calcistico. Sono dell’opinione che con questa cessione sia stato creato un pericoloso precedente, che avrà un impatto estremamente negativo sulla percezione del valore dei nostri giovani giocatori sul mercato calcistico».

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