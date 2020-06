Koulibaly pronto a tornare protagonista: il difensore ha 100 milioni di motivi

Koulibaly vuole riprendersi il suo posto al centro della difesa del Napoli: punta a chiudere la stagione facendo il massimo

Un inizio difficile condito da un autogol alla Juve e un prosieguo di stagione tutt’altro che facile per Koulibaly, che negli ultimi tempi non ha trovato le prestazioni alle quali ha abituato i tifosi del Napoli, complice anche l’infortunio rimediato contro il Parma.

Ora il difensore vuole tornare grande. Come analizza La Gazzetta dello Sport, per lui ci sono 100 milioni di motivi per farlo: su di lui c’è l’interesse delle big di Premier, di Liga e di Ligue 1 e vuole dimostrare di meritare tutte queste attenzioni. Nel mirino, allora, c’è il finale di stagione con il Napoli: tra Coppa Italia, campionato e Champions, il senegalese vuole fare il massimo.