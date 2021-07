Koulibaly Real Madrid: «De Laurentiis lo valuta come Varane»

L’ex presidente del Real Madrid, Roman Calderon, parla di un possibile arrivo di Koulibaly in Blancos: le sue dichiarazioni

Roman Calderon, ex presidente del Real Madrid, ha parlato a Radio Kiss Kiss del possibile approdo di Kalidou Koulibaly in Blancos. Le sue parole.

«Fabian Ruiz e Kalidou Koulibaly potrebbero raggiungere Ancelotti in Spagna? Parliamo di due grandi calciatori, ma c’è da dire che, per cedere il senegalese, la dirigenza del Napoli non accetterebbe meno dei 50 milioni incassati dal Real per il trasferimento di Raphael Varane al Manchester United».