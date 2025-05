Koundé assente al San Siro per infortunio? No. Il francese raggiunge i compagni in aereo con i tifosi – VIDEO

Niente Inter Barcellona per Koundé per infortunio. Il francese raggiunge i compagni in aereo con i tifosi per vedere dagli spalti il match – VIDEO

Assente per infortunio, Koundé non prenderà parte alla semifinale di ritorno di Champions League Inter Barcellona, ma sarà ugualmente presente allo stadio.

Il difensore francese, uscito in anticipo nella gara di andata, ha infatti raggiunto i compagni, nonostante la non convocazione, per essere presente fisicamente accanto alla squadra a San Siro e per farlo ha usato un volo di linea in compagnia di vari tifosi catalani che stavano raggiungendo Milano per la partita.