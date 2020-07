Kroos difende Bale: «Non è stato preso per giocare così poco»

Toni Kroos si schiera dalla parte del suo compagno di squadra Gareth Bale: queste le parole del tedesco

Toni Kroos ha parlato di Gareth Bale ai microfoni di Sky Deutschland. Il centrocampista tedesco ha preso le parti del gallese, arrabbiato per lo scarso minutaggio concessogli da Zidane.

«Bale non è certo stata preso per giocare poco come adesso. Non c’è modo di impedire che la situazione sia insoddisfacente per tutti. Certamente il Real Madrid non lo ha tesserato per farlo giocare poco come ora. Credo che in principio avrebbe voluto andare via la scorsa estate ma poi il club prima abbia detto di sì e poi abbia cambiato idea. Non so se Bale sia ancora un po’ arrabbiato per questo, si tratta di una situazione difficile. In squadra comunque va tutto bene, lo conosco da sei anni e insieme abbiamo vinto cose piuttosto importanti insieme».