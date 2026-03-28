Kulusevski svela: «Ritorno in campo? Finalmente vedo la luce. Sono convinto, mi sento meglio»

Kulusevski si racconta dopo l’infortunio: «Ritorno in campo? Finalmente vedo la luce. Sono convinto, mi sento meglio»

Dejan Kulusevski intravede finalmente la fine del tunnel dopo lo stop che è stato lungo, lunghissimo. Tutto è iniziato l’11 maggio 2025, con un infortunio alla rotula del ginocchio destro che, almeno sulla carta, avrebbe dovuto tenerlo fuori solo per qualche settimana. Invece, dopo l’ultima apparizione contro il Crystal Palace, è cominciato un calvario inatteso.

Ora però lo svedese è pronto a rimettersi in moto. Dal ritiro della nazionale, ha rilasciato a Viaplay la sua prima intervista dopo mesi di silenzio. Le sue parole

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PAROLE – «Capisco che la gente fosse preoccupata, ma in realtà era per un motivo sbagliato. È stato davvero positivo sottopormi a questo piccolo intervento e riuscire a individuare il problema. Ora dovrebbe essere tutto risolto. Forse a causa di cose che non si verranno a sapere perché, alla fine della giornata, è solo Dio che decide e nessun altro»

RIENTRO IN CAMPO – «Ora si tratta solo di tornare in campo con calma e costanza. Finalmente vedo la luce. Sono convinto, mi sento meglio. Ho davvero un buon presentimento sulla partita con la Polonia e ai Mondiali tra qualche mese. È così che finiranno il libro e il capitolo. Ne sono convinto»

INFORTUNIO E NAZIONALE – «Sento persone che parlano: Sarà lo stesso giocatore quando tornerà? No, non sarò lo stesso giocatore. Sarò molto meglio e molto più forte, più intelligente e migliore per i miei compagni di squadra. È la forza motrice che ho. È una sfida che finora non ho potuto superare, dato che non sono sano. Ma non è ancora finita ed è ora che inizia la seconda partita».