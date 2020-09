Kulusevski si presenta: «Porto energia e sono pronto per domenica» – VIDEO

Dejan Kulusevski, giocatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa in occasione della sua presentazione ufficiale

Dejan Kulusevski, neo giocatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa in occasione della sua presentazione ufficiale. Ecco le sue dichiarazioni sulla sua nuova avventura in bianconero:

«Penso di portare energia, io amo giocare a calcio e mi sento fortunato perché posso giocare a calcio. Voglio divertirmi e vincere partite: farò di tutto per questo. In campo corro tanto e faccio di tutto per far vincere la squadra».