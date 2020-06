Kumbulla, la Lazio è in pole ma Setti aspetta il rilancio di Inter o Juve

La Lazo è ormai in pole position per Marash Kumbulla: il presidente del Verona Setti aspetta il rilancio di Inter o Juve

La Lazio ha mosso significativi passi in avanti per Marash Kumbulla. L’incontro durato 4 ore di ieri tra Setti, D’Amico, Tare e Lotito non ha portato ancora alla fumata bianca ma ha avvicinato in maniera importante le parti in causa. Il club scaligero valuta il giocatore 30-35 milioni di euro. Una richiesta che la Lazio vuole soddisfare con una contropartita economica ed una tecnica: 25 milioni (20+5) più una contropartita tecnica a scelta tra Lombardi (adesso alla Salernitana), Durmisi (rientrato dal prestito al Nizza) e Berisha (ora al Fortuna Düsseldorf).

Come riporta La Gazzetta dello Sport, il presidente gialloblu, Maurizio Setti, ha accolto favorevolmente la proposta di Lotito, ma non ha fretta: c’è sempre la speranza di un rilancio da parte di Inter o Juventus. Ma non si aspetterà all’infinito.