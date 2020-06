Kumbulla si avvicina alla Lazio: al Verona una contropartita

Kumbulla è sempre più vicino alla Lazio. Il difensore arriverà in biancoceleste anche grazie ad alcune contropartite

Nonostante ancora manchino alcuni dettagli, non dovrebbero esserci sorprese: Kumbulla sarà un nuovo giocatore della Lazio. Come spiega il Corriere dello Sport, il presidente Setti aveva chiesto 30 milioni per far partire il giovane.

La Lazio, per abbassare il prezzo, ha proposto vari giocatori, come Lombardi, Wallace, Berisha, Durmisi… Negli ultimi giorni, però, il nome che più si è fatto concreto all’interno della trattativa è quello di André Anderson. Al Verona andranno inoltre 20 milioni.